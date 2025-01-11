2025-01-11 10:25:05 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

اعلنت قيادة عمليات بغداد، اليوم السبت (11 كانون الثاني 2025)، القبض على 13 متهماً بينهم "إرهابي" واخر "بالقتل العمد" في مناطق متفرقة من العاصمة.

وذكرت القيادة في بيان، تلقته "بغداد اليوم"، أنه "ضمن واجبات البحث والتفتيش المناطقي تمكنت تشكيلاتنا في (الفرقة الاولى شرطة اتحادية، لواء المغاوير قيادتنا) بإسناد الأجهزة والوكالات الأستخبارية خلال (24 ساعة الماضية) من القاء القبض على (13) متهماً وفق مواد قانونية مختلفة".

واضافت انه "ومن المتهمين شخص مطلوب وفق المادة 4/1 إرهاب بعد رصد مكانه وتحركاته ضمن منطقة (الحصوة/2000) في قضاء ابي غريب، ومتهمين اخرين بجرائم (القتل العمد، تجارة وترويج المواد المخدرة، السرقة، اطراف مشاجرات مسلحة)".

وتابعت القيادة انه "تم ضبط الاسلحة الغير مرخصة التي بحوزتهم وذلك ضمن مناطق (البلديات، الكرادة، العبيدي، الكمالية، النهروان، الزعفرانية، شارع النضال) بجانب الرصافة"، مؤكدة انه "تم تسليم المتهمين والمضبوطات الى الجهات المختصة لإكمال الاجراءات القانونية بحقهم".