ديالى.. قوة مشتركة تنفذ عملية واسعة في عمق تلال حمرين

2025-01-11 10:25:05 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - ديالى

كشف مصدر أمني، اليوم السبت (11 كانون الثاني 2025)، عن انطلاق عملية عسكرية واسعة النطاق في عمق تلال حمرين بأقصى شمال شرق محافظة ديالى.

وقال المصدر في حديث لـ"بغداد اليوم"، إن "قوة أمنية مشتركة من الجيش والحشد الشعبي، مدعومة بمفارز استخبارية، بدأت عملية تمشيط انطلقت من ثلاثة محاور في عمق تلال حمرين، وذلك في المناطق التي تعرضت لقصف جوي مكثف في ساعة متأخرة من ليلة أمس".

واضاف أن "العملية تشمل أربع مناطق متجاورة، وتهدف إلى تقييم الخسائر البشرية والمادية التي خلفها القصف الجوي، والذي تشير المعلومات الأولية إلى أنه استهدف أكثر من مضافة للإرهابيين، وأسفر عن مقتل عدد منهم".

وأشار إلى أن "القوات الأمنية توغلت لمسافة تصل إلى 18 كيلومترًا في الجزءين الغربي والشرقي من تلال حمرين، لتشكيل حزام ناري يحول دون هروب أي عناصر إرهابية، ويمنح مرونة أكبر لعمليات التمشيط".

واوضح أن "طبيعة الأرض الوعرة في المنطقة تتطلب تنفيذ عمليات تمشيط راجلة بمشاركة وحدات استخبارية لتعقب أي تحركات مشبوهة".

يذكر أن تلال حمرين تعد من أبرز معاقل الجماعات الإرهابية في ديالى، وتشهد بين الحين والآخر عمليات عسكرية وأمنية مكثفة لاستعادة السيطرة على المناطق الحيوية فيها.