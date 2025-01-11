2025-01-11 10:27:04 - المصدر: ايشان

يقوم الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترامب بإعداد أكثر من 100 أمر تنفيذي اعتبارا من اليوم الأول لوجوده في البيت الأبيض، فيما يرقى إلى حملة من الصدمة والرعب بشأن أمن الحدود والترحيلات ومجموعة من الأولويات الأخرى لسياسته. وأبلغ ترامب أعضاء مجلس الشيوخ الجمهوريين بشأن هذه البداية القوية خلال اجتماع خاص في الكابيتول هيل. ومن المتوقع إطلاق […]

ظهرت المقالة ترامب يعتزم إصدار 100 أمر تنفيذي في يومه الأول داخل البيت الأبيض أولاً على ايشان.



