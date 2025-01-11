2025-01-11 10:30:01 - المصدر: واع

بغداد – واع

أعلنت وزارة التربية، اليوم السبت، عن انطلاق امتحانات نصف السنة للدراسة الثانوية في بغداد والمحافظات.

وذكر بيان لوزارة التربية تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع) أن"امتحانات نصف السنة الدراسية انطلقت للدراستين المتوسطة والإعدادية وسط استعدادات وإجراءات مثالية حرصت المديريات العامة للتربية على توفيرها مع المتابعة الميدانية اليومية".

وأكد "استكمال المرحلة الابتدائية الامتحانات التحريرية يوم الاثنين الموافق الثالث عشر من كانون الثاني"، مشيراً الى أن "وزير التربية منح صلاحية امتحان الصفوف الأولية الشفوية مبكراً تخفيفاً عن كاهل أولياء الأمور والضغط الذي قد يحصل للملاكات التعليمية نتيجة أعداد التلاميذ الكبيرة".