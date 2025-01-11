2025-01-11 11:05:03 - المصدر: واع

بغداد-واعيخوض منتخب سيدات كرة الصالات العراقيّ اليوم السبت في العاصمة التايلاندية بانكوك مباراته الأولى لحساب الجولة الأولى ضمن منافسات تصفيات كأس آسيا أمام نظيره الفلسطينيّ .وذكر بيان لاتحاد كرة القدم تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع) أن "المباراة ستقام في الساعة السابعة والنصف مساءً بتوقيت تايلاند (الساعة الثالثة والنصف عصراً بتوقيت بغداد)، مبيناً أن الفريق العراقيّ سيرتدي اللون الأبيض وحارس المرمى اللون الأصفر، فيما سيرتدي الفريق الفلسطيني اللون الأحمر".وأضاف البيان أن "منتخبنا يلعب في المجموعة الأولى في التصفياتِ الآسيويّة، والتي تضم منتخبات فلسطين ولبنان والبحرين، إضافةً إلى تايلاند البلد المستضيف للتصفيات".يذكر أن نظام البطولة يشير الى تأهل منتخبان من كل مجموعة ومنتخبان (كأفضل ثالث) من المجموعات الأربع، إضافةً الى منتخبي إيران واليابان البطل والوصيف من النسخة السابقة، فضلاً عن الصين البلد المنظم ليكتمل عقد الفرق الـ 12 التي ستخوض النهائياتَ شهر أيار المقبل.



