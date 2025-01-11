اليوم .. وطني اليد يخوض مباراته الودية الثانية أمام نظيره الإيراني

2025-01-11 11:05:03 - المصدر: واع

طهران - واع – سيف الخرسانيخوض منتخبنا الوطني لكرة اليد ، اليوم السبت، في العاصمة الإيرانية طهران مباراته التجريبية الثانية أمام نظيره الإيراني في إطار تحضيراته للاستحقاقات المقبلة.وقال مدرب منتخبنا الوطني لكرة اليد قتيبة أحمد في تصريح خاص لوكالة الأنباء العراقية (واع): إن "مواجهة المنتخب الإيراني تعد تجربة مهمة جداً على طريق الإعداد الطويل حيث سجلنا من خلالها عدة ملاحظات، وتم تحديد الأخطاء التي وقعنا فيها من أجل تلافيها ".وأضاف أحمد أن "الفريق العراقي أجرى وحدة تدريبية أمس الجمعة ركزت على الأخطاء التي وقعت في المباراة الأولى والسعي الى تجنبها في مباراة اليوم، مبيناً أن اللياقة البدنية كانت سبباً رئيساً في خسارة المباراة الأولى، وخصوصاً بعد الدقيقة العشرين من الشوط الأول نتيجة السفر والإعداد المتآخر والبسيط".وبين أن" الفريق العراقي سيظهر في مباراة اليوم بشكل أفضل من المباراة الأولى ،علماً أن نتيجة المباراة غير مهمة بقدر تحقيق المبتغى منها ومعرفة المستوى الذي نصل إليه في الخطوة الثانية، وهي البطولة الدولية للمنتخبات التي ستقام بعد شهرين من الآن في إيران ونتأمل بأن نوفق في هذه المهمة الصعبة كوننا سنقابل منتخبات مشاركة في بطولة كأس العالم لعدة مرات".