تباين أسعار الدولار في اسواق بغداد واربيل ببداية الاسبوع

2025-01-11 11:15:08 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ ارتفعت أسعار صرف الدولار الأمريكي بشكل طفيف، صباح اليوم السبت، في أسواق بغداد، فيما انخفضت في اربيل عاصمة اقليم كوردستان.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز، ان اسعار الدولار ارتفعت مع افتتاح بورصتي الكفاح والحارثية لتسجل 151200 دينار مقابل كل 100 دولار، فيما سجلت صباح يوم الخميس الماضي 151150 ديناراً مقابل 100 دولار.

وأشار مراسلنا إلى أن اسعار البيع في محال الصيرفة بالأسواق المحلية في بغداد استقرت حيث بلغ سعر البيع 152000 دينار، بينما بلغ الشراء 150000 دينار لكل 100 دولار.

أما في اربيل فقد سجل الدولار انخفاضا حيث سجل سعر البيع 150950 دينارا مقابل 100 دولار، وسجل سعر الشراء 150850 دينارا مقابل 100 دولار .