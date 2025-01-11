الجيش والحشد الشعبي يطلقان عملية أمنية في سلسلة جبال حمرين

2025-01-11 11:25:02 - المصدر: واع

بغداد - واعأعلنت هيئة الحشد الشعبي، اليوم السبت، عن إطلاق عملية أمنية في جبال حمرين بالاشتراك مع الجيش.وذكرت الهيئة في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية(واع)، أنه "بتوجيه من القائد العام للقوات المسلحة محمد شياع السوداني وبعد مراقبة فنية دقيقة، أطلقت قوة من قيادة عمليات ديالى بالحشد الشعبي بالاشتراك مع قوة من الجيش العراقي عملية أمنية لتطهير وتفتيش سلسلة جبال حمرين".وأضافت أن "القوات الأمنية تواصل عملياتها الاستباقية وتكثيف الجهود الاستخبارية من أجل دك أوكار الإرهاب".