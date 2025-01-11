يارالله يتابع الوضع الأمني في قاطع عمليات ديالى

2025-01-11 11:25:02 - المصدر: واع

بغداد - واعوصل رئيس أركان الجيش الفريق أول قوات خاصة الركن عبد الأمير رشيد يارالله، اليوم السبت، الى قاطع عمليات ديالى لمتابعة الوضع الأمني.وذكرت وزارة الدفاع في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية(واع)، أن "رئيس أركان الجيش الفريق أول قوات خاصة الركن عبد الأمير رشيد يارالله، يرافقه معاون العمليات وقائد القوات البرية ومعاون مدير الاستخبارات العسكرية وأمين سر الاستخبارات لرئاسة أركان الجيش وصل الى قاطع عمليات ديالى".وأشار البيان الى أن "يارالله تابع مجمل الوضع الأمني وانفتاح القطعات العسكرية".