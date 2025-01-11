2025-01-11 11:25:02 - المصدر: واع

بغداد - واعأعلنت قيادة عمليات بغداد، اليوم السبت، عن تنفيذ عمليات إلقاء القبض على 13 متهماً، بينهم إرهابي وآخر بالقتل العمد في جانبي الكرخ والرصافة.وذكر بيان لإعلام عمليات بغداد، تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، أن "تشكيلات في الفرقة الأولى شرطة اتحادية، لواء المغاوير، وبإسناد الأجهزة والوكالات الاستخبارية، تمكنت خلال الـ 24 ساعة الماضية من إلقاء القبض على 13 متهماً وفق مواد قانونية مختلفة".وأوضح البيان أن "أحد المتهمين موقوف وفق المادة 4/1 إرهاب بعد رصد مكانه وتحركاته في منطقة (الحصوة/2000) في قضاء أبي غريب، فيما تم القبض على متهمين آخرين بجرائم (القتل العمد، تجارة وترويج المواد المخدرة، السرقة، أطراف مشاجرات مسلحة)"، مشيراً الى أنه "تم ضبط الأسلحة غير المرخصة التي بحوزتهم، وذلك ضمن مناطق (البلديات، الكرادة، العبيدي، الكمالية، النهروان، الزعفرانية، شارع النضال) في جانب الرصافة".ولفت إلى أنه "تم تسليم المتهمين والمضبوطات إلى الجهات المختصة لإكمال الإجراءات القانونية بحقهم".