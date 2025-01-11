تعزيزات الأندية العراقية في الانتقالات الشتوية والمحترفون يحددون وجهاتهم

2025-01-11 11:35:08 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ قامت اندية عراقية بتعزيز صفوفها بلاعبين محترفين ومحليين خلال الانتقالات الشتوية التي حددها الاتحاد العراقي من 5 كانون الأول الحالي ولغاية 5 من شهر شباط المقبل.

ويأتي هذا الإجراء لتحسين موقع بعض الأندية في ترتيب فرق دوري النجوم والهروب من المراكز المتأخرة وشبح الهبوط.

وتمكن نادي الحدود صاحب المركز الأخير في ترتيب فرق دوري النجوم برصيد 3 نقاط، من تعزيز صفوفه في صفقاته الشتوية بضمه المدافع الفرنسي ارنولد جونيور، كما عزز صفوفه بلاعب وسط ميدان بالمحترف الغاني محمد فاروق، قادماً من فريق الكهرباء.

ووقّع المدافع النيجيري آندرو إيكيفي، لنادي ديالى صاحب المركز ما قبل الأخير في ترتيب دوري النجوم برصيد 4 نقاط قادماً من نادي العهد اللبناني، وكذلك تعاقد النادي مع المدافع المغترب العراقي حيدر الطائي 26 عاما قادماً من شيد أوسلو، النرويجي الناشط بدوري الدرجة الأولى.

ويتواصل نادي ديالى في إصـلاح خطه الدفاعي، بالتعاقد مع المحترف التونسي أيمن محمود، في حين انتقل حيدر عبد الكريم على سبيل الإعارة ليكون لاعباً لنادي الكهرباء قادما من نادي الزوراء.

وطلب نادي الرياض السعودي مبلغ مليون و400 ألف دولار مقابل التخلي عن اللاعب ابراهيم بايش، وذلك بعد تلقي عرض من نادي تراكتور سازي الإيراني.

أما اللاعب علي جاسم فقد انتقل إلى نادي المير سيتي الهولندي، بنظام الإعارة لنهاية الموسم، وسيعود اللاعب بعد نهاية إعارته إلى كومو الإيطالي.

ورفض المحترف العراقي زيدان إقبال، لاعب أوتريخت الهولندي عرضين قطري وسعودي وفضل البقاء في أوروبا.

بينما مدد ألكسندر أوراها فترة اعارته مع نادي إبسفليت يونايتد لمدة 28 يوم أخرى.