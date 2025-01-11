2025-01-11 11:40:01 - المصدر: واع

بغداد - واعترأس رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، اليوم السبت، اجتماعاً لعرض حزمة من المشاريع السياحية.وذكر بيان صدر عن المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء، تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، أن "رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني ترأس اجتماعاً لعرض حزمة من المشاريع السياحية في العاصمة بغداد وباقي المحافظات".