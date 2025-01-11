2025-01-11 11:40:04 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

أكد القيادي في الإطار التنسيقي، عصام شاكر، اليوم السبت (11 كانون الثاني 2025)، انه لا وجود لأي تمديد لبقاء القوات الأمريكية في العراق، مشددًا على أن الجدول الزمني لخروجها محدد وفق الاتفاق بين بغداد وواشنطن.

وقال شاكر في حديث لـ"بغداد اليوم"، إن "زيارة رئيس مجلس الوزراء إلى طهران ولقائه كبار القادة الإيرانيين جاءت لبحث مجموعة من الملفات المهمة، أبرزها ملف الطاقة، في ظل أزمة الكهرباء الخانقة التي تعاني منها البلاد، وإمكانية إيجاد بديل لتوريد الغاز لتشغيل محطات إنتاج الكهرباء".

وأضاف أن "الزيارة تناولت أيضًا ملفات تأمين الحدود المشتركة والتعاون الاقتصادي والأمني، مع التأكيد على أن ملف القوات الأمريكية محسوم، حيث تم تحديد عام 2026 كموعد نهائي لخروج تلك القوات".

وأوضح شاكر أنه "لا يوجد أي حديث عن تمديد بقاء القوات الأمريكية، خاصة وأن القوات العراقية بمختلف تشكيلاتها، من الجيش والشرطة والحشد الشعبي، أصبحت على قدر كافٍ من الكفاءة لمواجهة التحديات الداخلية ودرء مخاطر الإرهاب".

واتهم شاكر الولايات المتحدة بأنها "المتورطة الأولى في وجود داعش في المنطقة"، مشيرًا إلى أن "إنشاء مخيم الهول في سوريا يمثل قنبلة موقوتة تهدد الشرق الأوسط والعالم، حيث يضم المخيم آلاف الأسر المرتبطة بقيادات داعش، ما يعكس استمرار أمريكا في استخدام الإرهاب كورقة ضغط لتحقيق مصالحها".

وأكد أن "حديث واشنطن عن مكافحة الإرهاب هو مجرد رسائل مضللة للرأي العام الدولي، فيما باتت العديد من الدول تدرك أن الإرهاب يُستخدم كوسيلة لإثارة الفوضى وتحقيق أهداف استخباراتية في مناطق مختلفة".

وشدد شاكر على أن "العراق حسم موقفه الرافض لوجود أي قوات أجنبية، ولا عودة إلى الوراء في هذا الملف".

وترددت انباء خلال اليومين الماضيين على مواقع اخبارية عن طرح فكرة تأجيل انسحاب الأمريكان من العراق في طهران من قبل رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني بسبب ظروف المنطقة الملتهبة.