مسرور بارزاني: سلوك بغداد تجاه إقليم كردستان غير مقبول

2025-01-11 11:40:04 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - أربيل

اعتبر رئيس وزراء حكومة الاقليم، مسرور بارزاني، اليوم السبت (11 كانون الثاني 2025)، سلوك بغداد تجاه كردستان غير مقبول.

وقال بارزاني خلال اجتماع حكومة الاقليم، وتابعته "بغداد اليوم"، إننا "على قناعة بأن سلوك بغداد الحالي تجاه إقليم كوردستان هو سلوك ظالم وغير عادل وغير مقبول".

وأضاف أن "علينا جميعاً أن نكون ممثلين حقيقيين لشعب كوردستان، وندافع عن الحقوق الدستورية لإقليم كوردستان"، مؤكدا انه "يجب أن نكون متحدين حتى تدرك بغداد أننا جادون بشأن حقوقنا الدستورية والمالية، لأن شعب كوردستان لا يستحق أن يُعامل بهذه الطريقة".

وتابع بازراني ان "الحكومة الاتحادية "تتعامل مع إقليم كوردستان بشكلٍ أقل من تعاملها كمحافظة عراقية"، داعياً إلى المساواة والعدالة"، معتبرا ان "غياب عدة أحزاب عن جلسة مجلس الوزراء لا يخدم أحداً".

وحضر الاجتماع، نائب رئيس الوزراء قوباد طالباني، وممثلي الإقليم في الحكومة الاتحادية، ونائب رئيس مجلس النواب العراقي شاخوان عبد الله، إضافةً إلى رؤساء كتلتي الديمقراطي الكوردستاني والاتحاد الوطني في البرلمان العراقي.

هذا وكشفت حكومة إقليم كردستان، أمس الجمعة عن اجتماع "غير عادي" سيعقد يوم غد السبت، لمناقشة مسألة رواتب الموظفين في الإقليم.

وقال المتحدث الرسمي باسم حكومة الإقليم، بيشوا هوراماني، في بيان تلقته "بغداد اليوم" إنه "من المقرر عقد اجتماع غير اعتيادي الساعة العاشرة من صباح يوم غد السبت بمبنى مجلس وزراء إقليم كردستان في اربيل بحضور ممثلي الإقليم في الحكومة الاتحادية ورؤساء واعضاء الكتل الكردستانية من جميع الأطراف في مجلس النواب العراقي، وحضور رئيس حكومة الاقليم ونائبه ووزراء حكومة الاقليم".

وأضاف أن "موضوع الاجتماع يتمحور حول مسألة رواتب الموظفين ومستحقات الإقليم المالية لدى الحكومة الاتحادية".