2025-01-11 11:54:04 - المصدر: ايشان

نقلت صحيفة “ديلي صباح” التركية تقارير تفيد بأن قائد الإدارة السورية الجديدة أحمد الشرع سيقوم بأول زيارة خارجية له إلى تركيا في الفترة المقبلة. وحتى اللحظة لم تعلق تركيا ولا سوريا على أنباء الزيارة. وبحسب الصحيفة فإن الشرع سيلتقي الرئيس التركي رجب طيب أردوغان لمناقشة العديد من الملفات ومن بينها ملف “قوات سوريا الديمقراطية”. […]

ظهرت المقالة للقاء أردوغان.. أحمد الشرع يحدد تركيا كأول وجهة خارجية يزورها أولاً على ايشان.



