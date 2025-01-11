إحصائيات جديدة تكشف تراجع الانتهاكات بحق الصحفيين في اقليم كوردستان

2025-01-11 12:36:33 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/أعلنت نقابة صحفيي إقليم كوردستان، يوم السبت، عن احصائياتها السنوية المتعلقة بالانتهاكات التي تعرض لها الصحفيون في الإقليم خلال عام 2024، مشيرة إلى انخفاض ملحوظ في معدل هذه الانتهاكات مقارنة بالعام الماضي.

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عُقد اليوم في محافظة دهوك، وحضره مراسل وكالة شفق نيوز، حيث قدمت النقابة تفاصيل دقيقة حول طبيعة الانتهاكات والمناطق التي شهدتها.

وأكدت رئيسة نقابة صحفيي دهوك فيان عباس، خلال المؤتمر إن انخفاض معدلات الانتهاكات يعود الى تعاون السلطات الامنية مع نقابة الصحفيين بشكل أكبر مما ساهم في توفير بيئة أكثر أمانا لعمل الصحفيين.

كما أشادت بحرية الحركة التي يتمتع بها الصحفيون أثناء تادية واجباتهم المهنية،ط والتي عززت من قدرة الإعلاميين على أداء مهامهم دون قيود كبيرة.

من جانبه، استعرض عضو النقابة محمد عقراوي، إحصائيات الانتهاكات خلال العام، وأوضح أن إجمالي عدد الانتهاكات بلغ 43 حالة طالت 73 صحفيا في مختلف انحاء اقليم كوردستان.

واشار الى ان هذه الانتهاكات تضمنت منع الصحفيين من مزاولة عملهم، والاعتداء الجسدي بالإضافة إلى مصادرة المعدات والاجهزة الخاصة بالعمل الصحفي من قبل بعض الجهات الأمنية.

وعن التوزيع الجغرافي لتلك الانتهاكات، بين أن محافظة دهوك شهدت 9 حالات، ومحافظة أربيل 13 حالة، ومحافظة السليمانية 9 حالات، وحالتين في حلبجة، وخمس حالات في إدارة سوران، وثلاث في إدارة كرميان، مشيرا إلةى وجود حالتي انتهاك لصحفيي الاقليم في كركوك و3 حالات في نينوى.

وفي سياق الإحصائيات أيضاً، أشار عقراوي الى انه لم يتم تسجيل أي انتهاكات بحق الصحفيات خلال هذا العام، وهو ما يعد تطورا إيجابيا مقارنة بالأعوام السابقة.

واكدت النقابة على اهمية استمرار التعاون بين السلطات الامنية والصحفيين للحفاظ على حرية الصحافة وتعزيز دور الإعلام في تسليط الضوء على القضايا المجتمعية، كما دعت الى احترام حقوق الصحفيين وتوفير ضمانات قانونية تكفل حمايتهم أثناء أداء عملهم.