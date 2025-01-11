2025-01-11 12:36:39 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ أفاد قائد عمليات ديالى للحشد الشعبي طالب الموسوي، يوم السبت، بأن الضربات الجوية التي نفذتها طائرات F16 العراقية والتي استهدفت مضافة لداعش في جبال حمرين أسفرت عن مقتل عناصر في التنظيم بينهم "والي ديالى".

وكانت قيادة العمليات المشتركة قد أعلنت، مساء أمس الجمعة، تدمير مضافة لعناصر تنظيم داعش الإرهابي في جبال حمرين ضمن محافظة ديالى من خلال ضربات جوية شنتها الطائرات الحربية العراقية المقاتلة.

وأعلن الموسوي في بيان اليوم، نجاح عملية مشتركة بين القوات الأمنية والحشد في العثور على جثث عدد من قادة تنظيم داعش الارهابي الذين قتلوا في ضربة جوية استهدفت سلسلة جبال حمرين.

ووفقا للبيان فإن هويات القتلى، هم كل من: روكان حمود ابراهيم العساجرة (ابو شعلان)، والي ديالى وأبرز قادة التنظيم في المنطقة، وكذلك سلام عادل الزيدي (سلام دانه، ابو رياض): أمير قاطع خالد ابن الوليد، وخطاب ضياء صالح مهدي الطاطراني (معاذ):عنصر مقاتل إضافة إلى جثة مجهولة الهوية: يجرى العمل على التعرف عليها.

بدورها أصدرت قيادة العمليات المشتركة بشأن الضربة الجوية التي تم تنفيذها بواسطة الـ F_16 في سلسلة جبال حمرين ضمن قاطع عمليات ديالى.

وأوضحت القيادة في بيان اليوم، إن الفرقة الأولى في قيادة عمليات ديالى بالاشتراك مع قوة من موارد استطلاع مديرية الاستخبارات العسكرية بإمرة قائد الفرقة ذاتها خرجت صباح اليوم السبت، لتفتيش موقع الضربة وعثرت على (4) جثث للإرهابيين بينهم احد قيادات داعش.

وفي وقت مبكر من صباح اليوم، أطلقت قوة من قيادة عمليات ديالى بالحشد الشعبي بالاشتراك مع قوة من الجيش العراقي عملية أمنية لتطهير وتفتيش سلسلة جبال حمرين.

وذكر بيان صادر عن هيئة الحشد، ان قواتها والقوات الأمنية ستواصل عملياتها الاستباقية وتكثيف الجهود الاستخبارية من أجل دك الأوكار الإرهابية.