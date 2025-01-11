العراق ضمن الدول العربية الخمس الكبرى في احتياطيات الذهب بأكثر من ألف طن

2025-01-11 12:36:39 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ أعلن المجلس العالمي للذهب، يوم السبت، أن البنوك المركزية في خمس دول عربية تمتلك احتياطيات من الذهب تتجاوز ألف طن من أصل 100 دولة مدرجة في جدول أكبر احتياطي للذهب في العالم.

ووفقًا لأحدث جدول نشره المجلس في 2025، واطلعت عليه وكالة شفق نيوز، فإن "البنوك المركزية في الدول العربية الخمس الأولى تمتلك احتياطيات من الذهب تصل إلى 1,082 طناً".

وأوضح المجلس أن "السعودية تتصدر الدول العربية بأكبر احتياطي من الذهب، حيث تمتلك 323.1 طناً، تليها لبنان بـ 286.8 طناً، ثم الجزائر في المرتبة الثالثة بـ 173.6 طناً، والعراق في المرتبة الرابعة بـ 152.7 طناً، بينما جاءت ليبيا خامسة بـ 146.7 طناً".

وأشار المجلس إلى أن "الولايات المتحدة الأمريكية تتصدر دول العالم بأكبر حيازة للذهب، حيث تمتلك 8,133.5 أطنان، تليها ألمانيا بـ 3,351.5 أطنان، ثم إيطاليا بـ 2,451 طن، بينما تذيلت هايتي القائمة بـ 1.8 طن".

كما أوضح المجلس أن "مجموع احتياطيات الذهب في العالم يبلغ 36,165 طناً، منها 10,770 طن تمثل احتياطيات منطقة اليورو".

يذكر أن المجلس العالمي للذهب، الذي يقع مقره في المملكة المتحدة، يمتلك خبرة واسعة ومعرفة عميقة بالعوامل التي تؤثر على سوق الذهب، ويتكون أعضاؤه من أكبر شركات تعدين الذهب في العالم وأكثرها تقدماَ.