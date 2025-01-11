2025-01-11 12:36:44 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ أعلنت وزارة العدل العراقية عن الإفراج عن 1476 حدثاً مودعاً في أقسام دائرة إصلاح الأحداث خلال العام 2024.

وقالت الوزارة في بيان صادر اليوم السبت، ورد إلى وكالة شفق نيوز، إن العدد الإجمالي للمودعين المفرج عنهم من جميع أقسام دائرة إصلاح الأحداث في بغداد والمحافظات للفترة من 1 كانون الثاني 2024 إلى 31 كانون الأول 2024، وفقًا للتقرير الإحصائي الذي أجرته الدائرة، بلغ 1467 حدثًا. وأوضح البيان أن من بين المفرج عنهم 766 حدثاً موقوفاً تم الإفراج عنهم، و 451 حدثاً تم تخلية سبيلهم بعد قضاء مدة محكوميتهم، إضافة إلى 3 أحداث تم الإفراج عنهم بقرار تميزي.

وبين، أن 256 حدثاً تم الإفراج عنهم بشرط حسن سلوكهم واجتيازهم الدورات التأهيلية بناءً على توصية شعب البحث الاجتماعي ومصادقة الجهات القضائية.