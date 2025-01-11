قراءة تحليلية في مباريات الجولة (13) من دوري النجوم

2025-01-11 12:40:03 - المصدر: واع

بغداد-واعأكد المحلل الكروي علي وهيب أن النتائج التي تحققت في مباريات الجولة (13) من دوري النجوم جاءت حسب التوقعات وكانت أفضل من الجولات السابقة من ناحية المستوى الفني بالرغم من الحاجة الى تقديم مستويات أفضل.وقال وهيب في تصريح خاص لوكالة الأنباء العراقية (واع): إن "مباراة فريق النفط والميناء كانت طبيعية جداً فالنفط يمر بمرحلة مميزة مع المدرب عادل نعمة وحقق الفوز على الميناء الذي لم يكن بيومه واضاع العديد من الفرص، بينما مباراة كربلاء ودهوك التي شهدت أحداث مؤسفة غير مقبولة تم فيها الاعتداء على حكم الراية وهو ما نرفضه جملة وتفصيلاً ،إذ تغلب فيها دهوك باستحقاق بالرغم من ان جودة فريق كربلاء الذي يمر بظرف صعب جداً وهو ما أثر عليه كثيراً".وأضاف أن "مباراة الكرخ والقاسم كانت جيدة وشهدت الكثير من الفرص والتي انتهت بتعادلهما وتقاسم نقاط المباراة ، فيما استرجع فريق نفط ميسان نغمة الانتصارات أمام الحدود الذي يمر بظرف صعب وهو الآن يسير بخطى ثابتة نحو توديع دوري النجوم ".وبين أن "فريق نفط البصرة قدم اداءً مميزاً امام نوروز واستحق الفوز بهدفين جميلين ، وكان فريق زاخو هو الطرف الافضل في مواجهة نظيره ديالى وحقق نتيجة ايجابية كونه فريق مستقر يمتلك مجموعة جيدة من اللاعبين ليبقى منافساً على المراكز الأولى ".وأوضح أن " الزوراء كان الطرف الافضل أمام الكهرباء وأستحق الفوز في المباراة وضيق الفارق مع القوة الجوية ، أما لقاء أربيل والكرمة فكان التعادل فيه عادلاً كون مستوى الفريقين متدبذباً، فمرة تجدهما بشكل جيد، ومرة أخرى يفقدان النقاط أمام فرق سهلة".وختم قائلاً أن "مواجهة النجف والشرطة كانت هي الأكثر إمتاعاً في هذه الجولة استطاع فيها فريق النجف تحجيم الشرطة وكان بإمكانه التسجيل لولا تألق حارس مرمى الشرطة ،فيما قدم فريق الطلبة كل شيء وكان الطرف الافضل في مواجهته للقوة الجوية، وكان ياستطاعته تسجيل اكثر من هدف لكن تسرع مهاجميه وضياع العديد من الفرص أضاع عليه ثلاث نقاط مهمة ، ويعاني القوة الجوية من شح اللاعبين فلديه (14) لاعب فقط وهو عدد غير كاف لمواصلة الحفاظ على الصدارة ".