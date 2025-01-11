حزبان كرديان: لم ولن نشارك في اجتماع حكومة الإقليم

2025-01-11 12:40:05 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

اكد كل من حزب العدل الكردستاني، والاتحاد الإسلامي الكردستاني، اليوم السبت (11 كانون الثاني 2025)، عدم مشاركتهما في اجتماع حكومة الاقليم.

وقال النائب عن حزب العدل الكردستاني سوران عمر في حديث لـ "بغداد اليوم" إن "الحكومة الاتحادية أرسلت مبالغ رواتب الموظفين لسنة 2014 كاملة، وحكومة الإقليم هي التي لم تلتزم بقرارات المحكمة الاتحادية، ولا بقانون الموازنة، ولم تسلم الإيرادات الداخلية".

واضاف أن "موضوع الانسحاب لا يعنينا، وهذه التهديدات لاتعنينا كوننا نؤدي عملنا كنواب ممثلين عن المواطنين، ونطالب بحقوقهم، ونعرف المتسبب الرئيسي بأزمتهم، ولا دخل لنا بهذه المزايدات".

من جهته، اكد النائب عن كتلة الاتحاد الإسلامي الكردستاني مثنى أمين، في حديث لـ "بغداد اليوم" إنه "قررنا عدم المشاركة الاجتماع، لأنه نحن نعرف من السبب الرئيسي وراء أزمة الرواتب، ولهذا لا نحضر اجتماع هدفها المزايدات السياسية".

هذا وكشفت حكومة إقليم كردستان، امس الجمعة، عن اجتماع "غير عادي" سيعقد يوم غد السبت، لمناقشة مسألة رواتب الموظفين في الإقليم.

وقال المتحدث الرسمي باسم حكومة الإقليم، بيشوا هوراماني، في بيان تلقته "بغداد اليوم" إنه "من المقرر عقد اجتماع غير اعتيادي الساعة العاشرة من صباح يوم غد السبت بمبنى مجلس وزراء إقليم كردستان في اربيل بحضور ممثلي الإقليم في الحكومة الاتحادية ورؤساء واعضاء الكتل الكردستانية من جميع الأطراف في مجلس النواب العراقي، وحضور رئيس حكومة الاقليم ونائبه ووزراء حكومة الاقليم".

وأضاف أن "موضوع الاجتماع يتمحور حول مسألة رواتب الموظفين ومستحقات الإقليم المالية لدى الحكومة الاتحادية".