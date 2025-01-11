بالأسماء.. قادة وعناصر داعش المقتولين بضربة صقور الجو العراقية في حمرين

2025-01-11 12:40:05 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - ديالى

كشف قاطع عمليات ديالى في الحشد الشعبي، طالب الموسوي، اليوم السبت (11 كانون الثاني 2025)، عن اسماء قادة وعناصر داعش المقتولين بضربة صقور الجو العراقية في حمرين.

وقال الموسوي في بيان، تلقته "بغداد اليوم"، إن "عملية مشتركة بين القوات الامنية والحشد الشعبي نجحت في العثور على جثث عدد من قادة تنظيم داعش الارهابي الذين قتلوا في ضربة جوية استهدفت سلسلة جبال حمرين".

وتشمل هويات القتلى:

1.روكان حمود ابراهيم العساجرة(ابو شعلان): والي ديالى وابرز قادة التنظيم في المنطقة.

2.سلام عادل الزيدي(سلام دانه، ابو رياض): امير قاطع خالد ابن الوليد.

3.خطاب ضياء صالح مهدي الطاطراني(معاذ): عنصر مقاتل.

4.جثة مجهولة الهوية: يجرى العمل على التعرف عليها.

من جهتها، اعلنت قيادة العمليات المشتركة، اليوم السبت (11 كانون الثاني 2025)، العثور على جثث اربعة عناصر من عصابات داعش الارهابي.

وذكرت القيادة في بيان، تلقته "بغداد اليوم"، أن "قوة من أبطال الفرقة الأولى في قيادة عمليات ديالى بالإشتراك مع قوة من موارد استطلاع مديرية الاستخبارات العسكرية بإمرة قائد الفرقة ذاتها ، لتفتيش موقع الضربة وعثرت على (4) جثث للإرهابيين بينهم احد قيادات عصابات داعش سيتم التعرف على هويته بعد إجراء عملية الفحص".

واضافت أن القوة عثرت على أحزمة ناسفة ورمانات يدوية وأسلحة مختلفة ومواد لوجستية ومبرزات جرمية ومواد أخرى"، مؤكدة انه "وما زال الواجب مستمر".

وتابعت القيادة أن "العمليات الاستباقية لقواتنا الأمنية مستمرة للقضاء التام على عناصر عصابات داعش الإرهابية المنهزمة وستكون بالمرصاد وستضرب بيد من حديد كل من تسول له نفسه العبث بأمن عراق الحضارة".