2025-01-11

بغداد / عراق اوبزيرفر اعلنت هيئة النزاهة الاتحادية، اليوم السبت، استرداد مدانا اقـتـرف جـريمة الإضــرار بالمال العـام. وذكر بيان للهيئة، انه “أثمرت جهود هيئة النزاهة الاتحاديَّة في المُتابعة والتقصّي والتنسيق مع الجهات الداخليَّة والخارجيَّة المُختصَّة عن استرداد أحد المطلوبين من السلطات التركية؛ إثر تورُّطه باقتراف جريمتي إضرار المال العام ومُخالفة الواجبات الوظيفيَّة”. الهيئة أفادت بأنَّها “تمكَّنت …

