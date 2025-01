2025-01-11 12:54:01 - المصدر: عراق اوبزيرفر

ديالى / عراق اوبزيرفر أعلنت خلية الإعلام الأمني، اليوم السبت، عن قتل 4 دواعش في الضربة الجوية بمحافظة ديالى، فيما نشرت أسمائهم. وذكر بيان للخلية ، أن “الضربة الجوية التي نفذها صقور الجو بواسطة الـ F-16 في سلسلة جبال حمرين ضمن قاطع عمليات ديالى استهدفت 4 إرهابيين تم العثور على جثثهم”. وأضافت ان “هويات القتلى …

