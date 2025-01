2025-01-11 12:54:01 - المصدر: عراق اوبزيرفر

بغداد / عراق اوبزيرفر أعلنت وزارة العدل، اليوم السبت، إطلاق سراح 1476 شخصاً خلال العام الماضي. وذكرت الوزارة في بيان، أن “العدد الكلي للمودعين المفرج عنهم من جميع أقسام دائرة إصلاح الأحداث في بغداد والمحافظات للفترة من 1 كانون الثاني 2024 ولغاية 31 كانون الأول 2024، بلغ وفقاً للتقرير الاحصائي الذي أجرته الدائرة، (1476)”. وأشارت …

