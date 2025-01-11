الاستخبارات السورية: إحباط محاولة لتنظيم داعش بتفجير داخل مقام السيدة زينب (ع)

2025-01-11 13:20:05 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - دمشق

افادت وسائل إعلام سورية، اليوم السبت (11 كانون الثاني 2025)، إحباط محاولة لتنظيم داعش بتفجير داخل مقام السيدة زينب عليها السلام.

ونقلت وكالة "سانا" عن مصدر بجهاز الاستخبارات العامة، قوله "افراد الجهاز بالتعاون مع إدارة الأمن العام في ريف دمشق، نجح بإحباط محاولة لتنظيم داعش القيام بتفجير داخل مقام السيدة زينب عليها السلام في محيط العاصمة دمشق".

واضاف انه "وأسفرت العملية عن اعتقال الأشخاص المتورطين في هذه المحاولة لتنفيذ عمل إجرامي كبير يستهدف الشعب السوري"، مؤكدا ان "جهاز الاستخبارات العامة يضع كل إمكانياته للوقوف في وجه كل محاولات استهداف الشعب السوري بكافة أطيافه".

المصدر: سانا