حقوق الإنسان في البصرة تكشف تفاصيل وفاة نزيل بمصحة مكافحة المخدرات

2025-01-11 13:20:09 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ كشف مكتب المفوضية العليا لحقوق الإنسان في البصرة، اليوم السبت، عن تفاصيل وفاة موقوف في مصحة مكافحة المخدرات.

و قال مدير المكتب مهدي التميميّ في تصريحٍ لوكالة شفق نيوز، إن "موقوفاً محكوماً وفق المادة 32 من قانون مكافحة المخدرات أدخل لمستشفى الزبير نتيجةً لإصابته بـ "ورم"، و توفي في العناية المركزة للمستشفى يوم 10 كانون الثاني/يناير الجاري".

و بيّن، إن "المتوفي من مواليد 1988 بعمر 37 عاما قد أنهى محكوميته، لكن لم يدفع الغرامة المترتبة عليه بمبلغ 5 ملايين دينار، و مدّدت إثر ذلك حبسه لأربعة أشهر".

وأفاد مصدر أمني، أمس الجمعة، بوفاة نزيل في سجن مكافحة المخدرات في البصرة.

وقال المصدر، لوكالة شفق نيوز، إن "تاجر مخدرات في الثلاثينات من عمره، موقوف في سجن مكافحة المخدرات في قضاء الزبير بالبصرة، كان يعاني من وعكة صحية، وتم نقله قبل 4 أيام لمستشفى القضاء".

وأضاف أن "النزيل توفي اليوم بعد تدهور حالته الصحية، رغم محاولات إنقاذ حياته داخل المستشفى".