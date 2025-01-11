العراق : غارة جوية تسفر عن مقتل 4 مسلحين بينهم قيادي في (داعش)

2025-01-11 14:00:05 - المصدر: كونا

بغداد - 11 - 1 (كونا) -- اعلنت قيادة العمليات المشتركة العراقية اليوم السبت مقتل اربعة مسلحين بينهم قيادي في تنظيم ما يسمى بالدولة الاسلامية (داعش) في غارة جوية بمحافظة (ديالى) شمال شرق العاصمة بغداد.وذكرت القيادة في بيان ان الغارة نفذت يوم امس الجمعة بطائرات (اف-16) وبناء على معلومات استخبارية استهدفت عناصر لتنظيم (داعش) في سلسلة جبال (حمرين) ضمن قاطع عمليات المحافظة.ولفتت الى ان قوات امنية خرجت اليوم لاستطلاع مكان الغارة وعثرت على جثث المسلحين الاربعة وبينهم احد قيادات التنظيم فضلا عن احزمة ناسفة وقنابل يدوية واسلحة مختلفة ومواد لوجستية اخرى.(النهاية) ع ح ه / ا ب خ