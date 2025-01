إحباط محاولة لتفجير مقام السيدة زينب في سوريا

2025-01-11 14:16:07 - المصدر: جريدة المدى

متابعة/ المدى افادت وسائل إعلام سورية، اليوم السبت، إحباط محاولة لتنظيم داعش بتفجير داخل مقام السيدة زينب عليها السلام. ونقلت وكالة "سانا" عن مصدر بجهاز الاستخبارات العامة، قوله "افراد الجهاز بالتعاون مع إدارة الأمن العام في ريف دمشق، نجح بإحباط محاولة لتنظيم داعش القيام بتفجير داخل مقام السيدة زينب عليها السلام في محيط العاصمة دمشق". واضاف انه […]

