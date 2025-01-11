2025-01-11 14:20:01 - المصدر: واع

الأنبار- واع - أحمد الدليمينفذت مديرية مجاري الأنبار، اليوم السبت، حملة لتنظيف شبكات المجاري استعداداً لأي أمطار متوقعة.وقال مدير مجاري محافظة الأنبار ذاكر حميد عبد لوكالة الأنباء العراقية (واع): إن "الكوادر الهندسية والفنية في مديرية مجاري الأنبار باشرت بتنفيذ حملة في عموم المحافظة"، لافتاً الى أن "الحملة شملت فتح جميع الانسدادات وفك الاختناقات، فضلاً عن تنظيف وتسليك خطوط شبكات المجاري وتنظيف فتحات تصريف المياه الرئيسية والثانوية تحسباً لأي طارئ خدمة للمواطنين والصالح العام".