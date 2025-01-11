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› فيديو | المدينة التي بُنيت بـ ١٠٠٠ دينار فقط
فيديو | المدينة التي بُنيت بـ ١٠٠٠ دينار فقط
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2025-01-11 15:00:02 - المصدر: قناة الفرات
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