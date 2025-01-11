اختتام بطولة الجمهورية بالأسلحة الهوائية للمتقدمين

2025-01-11 15:05:03 - المصدر: واع

بغداد-واعاختتمت مساء أمس الجمعة منافسات بطولة الجمهورية لمنتخبات المحافظات للمتقدمين الرجال للأسلحة الهوائية 10/م على ميدان الرماية المركزي في بغداد بمشاركة سبع محافظات .وذكر بيان لاتحاد الرماية تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع) أن "منتخب بغداد حصل على المركز الأول بفعالية المسدس الهوائية بمجموع (1678 نقطة)، في حين حصلَ منتخب ميسان على المركز الثاني بمجموع (1551 نقطة)، بينما حصلَ منتخب السليمانية على المركز الثالث بمجموع (1387 نقطة)".وأضاف أن "منتخب بابل ظفر بالمركز الأول بفعالية البندقية الهوائية بمجموع (1757 نقطة)، وكان المركز الثاني من نصيب منتخب الموصل بمجموع (1691 نقطة)، اما المركز الثالث فكان من نصيب منتخب كركوك بمجموع (1581 نقطة)".