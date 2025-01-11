انهيار أمني بمدينة جنوبي العراق جراء نزاع عشائري وتوجيه نداء عاجل للسوداني

2025-01-11 15:05:08 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ أعلن قائممقام قضاء المجر في محافظة ميسان جنوبي العراق، احمد عباس، اليوم السبت، عن انهيار الوضع الأمني في القضاء بسبب نزاع عشائري قاده رئيس مجلس المحافظة.

وذكر عباس في تصريح صوتي أرسله لوكالة شفق نيوز، إن "قضاء المجر جنوبي ميسان شهد منذ ليلة أمس انهيارا بالوضع الأمني فيه بسبب اندلاع نزاع عشائري عنيف، حيث تدخلت القوات الامنية وبعد ملاحقة للجناة المتسببين بالنزاع استمرت لثلاث ساعات تمكنت من اعتقالهم".

واضاف، انه "وبعد ساعة من اعتقال الجناة وايداعهم التوقيف، طوقت عجلات حكومية يقودها رئيس مجلس المحافظة مصطفى دعير، مركز شرطة الزهراء وقامت بالإفراج عن المعتقلين بالقوة".

وطالب عباس، رئيس مجلس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة محمد السوداني، بالتدخل العاجل ووضع حد للانفلات الأمني الذي تشهده المحافظة، وعدم تمرير هذه الحادثة "لأن عواقبها ستكون وخيمة على أمن ميسان".

ويلجأ معظم الاشخاص في العراق وخاصة بمحافظات الوسط والجنوب الى العشيرة لحل النزاعات التي تحدث بينهم من خلال تسويتها او تعويض المعتدى عليه بمبالغ مالية لما لحقه من اضرار مادية او معنوية.

وقد لا تفضي التسوية العشائرية الى التوصل لحل خاصة في حوادث القتل مما يدفع المتخاصمين للجوء الى حمل السلام والاشتباك فيما بينهم وقد تستمر العداوة والمطالبة بأخذ الثأر لسنوات ترافقها تجدد الاشتباكات بين الحين والآخر.