انباء واشاعات بعثية.. النجباء: لا توجد خطط حكومية لحل الحشد

2025-01-11 15:50:05 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - ترجمة

نفت حركة النجباء العراقية، اليوم السبت (11 كانون الثاني 2025)، الانباء المتداولة عن عزم الحكومة العراقية حل الحشد الشعبي.

وقال مبعوث الأمين العام لحركة النجباء الى ايران عباس الموسوي، ان الانباء التي تحدثت عن وجود "خطط حكومية" لدى بغداد بحل فصائل ومؤسسة الحشد الشعبي هي "انباء غير دقيقة وعارية عن الصحة"، مؤكدا ان البرلمان والحكومة العراقية لا تملك أي مخططات مستقبلية لحل الحشد.

ووصف الموسوي في تصريح لوكالة مهر الإيرانية ترجمته "بغداد اليوم"، ان وسائل اعلامية "بعثية" نشرت عن وجود خطط لحل الحشد الشعبي هي اشاعات بعثية تخدم المشروع الأمريكي في العراق"، على حد وصفه.

واتهم الموسوي، أيضا الولايات المتحدة بتعمدها "بث اشاعات" حول نوايا حكومية لحل الحشد الشعبي، مشددا على ان "رئيس الوزراء محمد شياع السوداني اكد في اكثر من حديث على أهمية بقاء وتقوية قوات الحشد الشعبي الضامن لسيادة العراق".

يشار الى ان وسائل اعلام اجنبية نشرت خلال الأيام الماضية انباء عن وجود "ضغوط أمريكية مباشرة" تمارس على بغداد لاجبارها على التعامل مع الفصائل المسلحة من خلال نزع سلاحها وحل مؤسسة الحشد الشعبي التي تراها الإدارة الامريكية امتدادا للنفوذ الإيراني في المنطقة.