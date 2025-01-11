العطواني: وزيرة المالية أكدت أن رواتب الموظفين مؤمنة خلال 2025

2025-01-11 16:05:01 - المصدر: واع

بغداد - واع

أكد رئيس اللجنة المالية عطوان العطواني، اليوم السبت، بأن وزيرة المالية طيف سامي أكدت أن رواتب الموظفين مؤمنة خلال 2025.

وقال العطواني في تصريح لوكالة الأنباء العراقية (واع)، إن "وزيرة المالية طيف سامي أكدت خلال استضافتها داخل اللجنة المالية النيابية أن رواتب الموظفين مؤمنة خلال 2025".

وأضاف،"شكلنا لجنة فرعية لمتابعة مستحقات إقليم كردستان لعامي 2024 _2025"، مضيفا ان "اللجنة ستقدم في جلسة الاثنين المقبل تقريرها بخصوص تعديل المادة 12 /ثانيا /الفقرة ج من قانون الموازنة العامة".

وكانت اللجنة المالية النيابية قد استضافت اليوم وزيرة المالية طيف سامي لمناقشة جداول موازنة 2025 وتأمين رواتب الموظفين.