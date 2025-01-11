من كربلاء المقدسة.. حمودي يؤكد على مراعاة المتطلبات الخدمية للزيارات المليونية

2025-01-11 16:05:01 - المصدر: واع

بغداد - واعأكد رئيس المجلس الأعلى الشيخ همام حمودي، اليوم السبت، أن الاستقرار الأمني والسياسي والاقتصادي في كربلاء المقدسة أساس الإعمار والتنمية، مشدداً على مراعاة المتطلبات الخدمية للزيارات المليونية.وذكر المكتب الإعلامي للشيخ حمودي في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية(واع)، أن "الشيخ همام حمودي زار محافظة كربلاء المقدسة، وبحث مع محافظها نصيف جاسم الخطابي وبحضور عدد من أعضاء مجلس المحافظة أوضاع كربلاء والجهد الخدمي والتنموي، والانجازات المتحققة، وخطط المرحلة القادمة وتحدياتها".وقال الشيخ حمودي خلال اللقاء، بحسب البيان: إن "كربلاء واجهة وطنية يؤمها كل ضيوف العراق، وقصة نجاح كبيرة استلهمت حكومتها وأبناءها من مقدساتها الروح الحسينية الصادقة المخلصة المتفانية فأصبحت الأولى بالإنجاز"، لافتا إلى أن "الاستقرار الامني والسياسي والاقتصادي أساس الاعمار والتنمية، والعمل بروح الفريق الواحد بين المحافظة ومجلسها أساس النجاح، وهذا هو سر ما شهدته كربلاء من نهضة".وأضاف أن "محافظ كربلاء قدم تجربة رائعة في الإدارة والتنفيذ والخدمة، ونثمن مبادرته في احتضان دورات تدريبية لمحافظات أخرى، ونأمل بتوسيعها لاثراء الخبرات"، مشيراً إلى أنه "يجب منح كربلاء خصوصية بالموازنة العامة ومراعاة المتطلبات الخدمية للزيارات المليونية التي تنفرد بها عن بقية المحافظات".وبين حمودي أن "وسائل الإعلام معنية بإذكاء روح التنافس بين المحافظات من خلال إبراز الإنجازات والمبادرات، بنفس قدر نقدها للسلبيات".من جانبه، ثمن محافظ كربلاء "زيارة الشيخ حمودي، ومستذكراً أدواره الوطنية في العملية السياسية، ومواقفه المخلصة والجريئة في مساندة المستقلين الناجحين"، شاكراً "دعمه المتواصل لمحافظة كربلاء ووقوفه الى جانب حكومتها لتذليل المعوقات".