رئيس الوزراء يعزي برحيل صاحب مقهى الشابندر

2025-01-11 16:05:01 - المصدر: واع

بغداد - واعقدم رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، اليوم السبت، التعازي برحيل صاحب مقهى الشابندر.وذكر المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية(واع)، أن "رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني يعزي برحيل الشخصية الاجتماعية الحاج (محمد كاظم الخشالي) صاحب مقهى الشابندر، الذي يجسد علامة فارقة في تاريخ الثقافة العراقية".وأضاف أن "الفقيد يمثل حالة عراقية متميزة، فهو إلى جانب أثره الاجتماعي، كان مثالاً للصبر والتضحية بعد استشهاد أربعة من أولاده في التفجير الإجرامي الآثم الذي استهدف شارع المتنبي سنة 2007"، متمنياً للفقيد "الرحمة والرضوان، ولذويه ومحبيه الصبر والسلوان".