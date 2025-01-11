2025-01-11 16:05:08 - المصدر: الفرات نيوز

{منوعات :الفرات نيوز} تعرض شركة إل جي إلكترونيكس حلاً جديدًا ومبتكرًا يعمل على توسيع نطاق الراحة والرفاهية الذي يوفره منزل lg ai home في مساحات التنقل في معرض ces 2025 وتقدم السيارة المفاهيمية "حل نمط الحياة للتنقل"، المعروضة في جناح الشركة، منص نظام إل جيلتجربة التنقل (mx). يدمج هذا الحل الرائد لمساحة التنقل مجموعة كاملة من حلول الحياة الذكية من إل جي لإنشاء اتصال سلس بين التنقل ومنزل الذكاء الاصطناعي، مما يوفر تجارب نمط حياة جديدة تمامًا.