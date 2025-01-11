2025-01-11 16:09:04 - المصدر: ايشان

عرض التلفزيون الرسمي الإيراني مشاهد نادرة تظهر قائد الحرس الثوري حسين سلامي يزور قاعدة صاروخية تحت الأرض وتضم عشرات الصواريخ. واستخدمت بحسب القناة في أكتوبر الماضي لإطلاق نحو مئتي صاروخ على إسرائيل من بينها للمرة الأولى صواريخ فرط صوتية. وعرض التلفزيون الإيراني مشاهد القاعدة العسكرية من دون أن يوضح المكان المحدد لها بعد ساعات […]

ظهرت المقالة إيران تكشف عن قاعدة عسكرية تحت الأرض اطلقت منها هجومها ضد الكيان أولاً على ايشان.



