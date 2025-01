2025-01-11 16:27:02 - المصدر: عراق اوبزيرفر

بغداد/عراق اوبزيرفر استفتاء عراق أوبزيرفر: ماهو توقعك لمباراة الكلاسيكو في نهائي كأس السوبر الإسباني بين ريال مدريد وبرشلونة؟ – فوز ريال مدريد – ⁠فوز برشلونة – ⁠تعادل والذهاب لضربات الترجيح رابط للمشاركة بالاستفتاء ⬇️

