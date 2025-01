حراك نيابي لإيقاف استقطاع 1% من رواتب الموظفين والمتقاعدين

2025-01-11 17:05:07 - المصدر: جريدة المدى

بغداد/ المدى شَهِد مجلس النواب، اليوم السبت، حراكاً مناهضاً لقرار الحكومة استقطاع ما نسبته 1% من رواتب الموظفين والمتقاعدين لدعم فلسطين ولبنان. وأظهرت وثائق اطلعت عليها (المدى)، جمع تواقيع من أعضاء مجلس النواب، لغرض إيقاف الاستقطاع المذكور من رواتب الموظفين والمتقاعدين، بسبب "عدم وجود سند قانوني يسمح بالاستقطاع".

