عاجل| نواب عن وزيرة المالية: رواتب الموظفين والمتقاعدين مؤمنة طيلة العام 2025

2025-01-11 17:09:02 - المصدر: عراق اوبزيرفر

بغداد/ عراق اوبزيرفر قال رئيس اللجنة المالية النيابية عطوان العطواني ان وزيرة المالية أكدت خلال الاجتماع النيابي الحكومي المشترك الذي انعقد اليوم (السبت) أن رواتب الموظفين والمتقاعدين مؤمنة خلال العام 2025. وكان اجتماع عقد اليوم لمناقشة جداول موازنة العام 2025 وتأمين رواتب الموظفين والمتقاعدين.

