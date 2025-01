2025-01-11 17:09:02 - المصدر: عراق اوبزيرفر

بغداد/ عراق أوبزيرفر اصدر المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني اليوم (السبت) بيان تعزية بوفاة الشخصية الاجتماعية والمؤرخ البغدادي الحاج محمد كاظم الخشالي. وجاء في بيان التعزية الذي تلقت عراق أوبزيرفر نسخة منه: يعزي رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني برحيل الشخصية الاجتماعية الحاج (محمد كاظم الخشالي) صاحب مقهى الشابندر، الذي يجسد علامة …

The post السوداني يعزي بوفاة المؤرخ البغدادي الحاج محمد كاظم الخشالي first appeared on Observer Iraq.