2025-01-11 17:09:03 - المصدر: عراق اوبزيرفر

نينوى / عراق اوبزيرفر أكد رئيس هيئة الحشد الشعبي، فالح الفياض، اليوم السبت (11 كانون الثاني 2025)، أن أشرف الاعمال هو الدفاع عن الوطن ولا مكان يسع العراقيين سوى خيمة الوطن. وقال الفياض خلال المهرجان التأبيني بمناسبة الذكرى السنوية لاستشهاد قادة النصر في محافظة نينوى، إن “تأريخ البشرية والإنسانية صُنع في العراق، ولا مكان يسع …

