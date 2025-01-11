لصالح وزارة الداخلية.. الإعمار تعلن إنجاز مشروعين على الحدود مع سوريا و إيران
2025-01-11 17:10:01 - المصدر: واع
بغداد – واع
أعلنت وزارة الإعمار والإسكان والبلديات العامة، اليوم السبت، إنجاز مشروعين على الحدود مع سوريا وإيران لصالح وزارة الداخلية.
وذكر بيان للوزارة- تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)- أن "وزارة الإعمار والإسكان والبلديات العامة، أنجزت مشروعي إنشاء جدار كونكريتي (T Wall) مع سلك منفاخي على الحدود العراقية - السورية، ومشروع تجهيز وإنشاء ونصب سياج (BRC) مع سلك منفاخي على الشريط الحدودي العراقي - الإيراني".
وذكر مدير عام شركة الفاو الهندسية العامة المنفذة للمشروعين عماد آل ميرزا- بحسب البيان- أن "المشروعين أنجزا لصالح وزارة الداخلية/ قيادة شرطة الحدود، وضمن التوقيتات المحددة لها، بموجب المواصفات الفنية المطلوبة".
أعلنت وزارة الإعمار والإسكان والبلديات العامة، اليوم السبت، إنجاز مشروعين على الحدود مع سوريا وإيران لصالح وزارة الداخلية.
وذكر بيان للوزارة- تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)- أن "وزارة الإعمار والإسكان والبلديات العامة، أنجزت مشروعي إنشاء جدار كونكريتي (T Wall) مع سلك منفاخي على الحدود العراقية - السورية، ومشروع تجهيز وإنشاء ونصب سياج (BRC) مع سلك منفاخي على الشريط الحدودي العراقي - الإيراني".
وذكر مدير عام شركة الفاو الهندسية العامة المنفذة للمشروعين عماد آل ميرزا- بحسب البيان- أن "المشروعين أنجزا لصالح وزارة الداخلية/ قيادة شرطة الحدود، وضمن التوقيتات المحددة لها، بموجب المواصفات الفنية المطلوبة".