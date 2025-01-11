لصالح وزارة الداخلية.. الإعمار تعلن إنجاز مشروعين على الحدود مع سوريا و إيران

2025-01-11 17:10:01 - المصدر: واع

بغداد – واعأعلنت وزارة الإعمار والإسكان والبلديات العامة، اليوم السبت، إنجاز مشروعين على الحدود مع سوريا وإيران لصالح وزارة الداخلية.وذكر بيان للوزارة- تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)- أن "وزارة الإعمار والإسكان والبلديات العامة، أنجزت مشروعي إنشاء جدار كونكريتي (T Wall) مع سلك منفاخي على الحدود العراقية - السورية، ومشروع تجهيز وإنشاء ونصب سياج (BRC) مع سلك منفاخي على الشريط الحدودي العراقي - الإيراني".وذكر مدير عام شركة الفاو الهندسية العامة المنفذة للمشروعين عماد آل ميرزا- بحسب البيان- أن "المشروعين أنجزا لصالح وزارة الداخلية/ قيادة شرطة الحدود، وضمن التوقيتات المحددة لها، بموجب المواصفات الفنية المطلوبة".