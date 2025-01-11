2025-01-11 17:10:04 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

اكد رئيس اللجنة المالية عطوان العطواني، اليوم السبت، (11 كانون الثاني 2025)، إن وزيرة المالية طيف سامي أكدت خلال استضافتها داخل اللجنة أن رواتب الموظفين مؤمنة خلال 2025.

وقال العطواني في تصريح تابعته "بغداد اليوم"، ان "اللجنة المالية شكلت لجنة فرعية لمتابعة مستحقات إقليم كردستان لعامي 2024 _ 2025"، مضيفا، أن "اللجنة ستقدم في جلسة الإثنين المقبل تقريرها بخصوص تعديل المادة 12 /ثانيا/ الفقرة ج من قانون الموازنة العامة".

وكانت اللجنة المالية النيابية قد استضافت، اليوم السبت، وزيرة المالية طيف سامي؛ لمناقشة جداول موازنة 2025 وتأمين رواتب الموظفين.



