الفياض: نحن في الحشد الشعبي خدمة لهذا الشعب

2025-01-11 17:10:04 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - نينوى

أكد رئيس هيئة الحشد الشعبي، فالح الفياض، اليوم السبت (11 كانون الثاني 2025)، أن أشرف الاعمال هو الدفاع عن الوطن ولا مكان يسع العراقيين سوى خيمة الوطن.

وقال الفياض خلال المهرجان التأبيني بمناسبة الذكرى السنوية لاستشهاد قادة النصر في محافظة نينوى، وتابعته "بغداد اليوم"، إن "تأريخ البشرية والإنسانية صُنع في العراق، ولا مكان يسع العراقيين سوى خيمة الوطن ولا قيمة لنا بدون خيمة العراق، ونتشرف بالدفاع عنه"، مشيراً الى أن "أبناء الوطن أعادوا نينوى عندما اختطفها الأشرار".

وأضاف: "لا نلتفت لمن يستكثر هذه الاحتفالات فهي تكريس لمن يدافع عن الوطن، ورسم أبناء العراق ملحمة خالدة والتي توجت بتحرير نينوى"، مبيناً أن "هذه الأمة تمتلك من عوامل القوة الشيء الكبير والعظيم".

وتابع الفياض إن "الموصل مثال على الشجاعة والاقدام والشهادة والنصر وعودة الحياة، وأنا اشهد للشهيد المهندس انه كان يجمع الليل والنهار من اجل إعطاء العزيمة للمقاتلين، وأيضا ضيفنا المغدور (الحاج الشهيد قاسم سليماني) تواجد في كل السواتر، وهو يمثل قيمة إنسانية ولا تأخذنا لومة لائم في ذكره".

وأشار رئيس هيئة الحشد الشعبي إلى أن "العشائر كانت المستجيب الأول لنداء المرجعية الدينية، وأن الطائفية سُحقت تحت اقدام العشائر".