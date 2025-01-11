بشرى سارة لمتقاعدي كوردستان.. صرف الرواتب الموحدة في هذا الموعد

2025-01-11 17:10:07 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ أعلن اتحاد المتقاعدين في إقليم كوردستان، يوم السبت، عن قربصرف الرواتب المتأخرة للمتقاعدين المدنيين والعسكريين الذين لم يستلموا رواتبهم وفقجدول الرواتب الموحد مع العراق.

وقال المتحدث باسم الاتحاد، صادق عثمان، لوكالة شفق نيوز، إن "جميعالمتقاعدين في الإقليم الذين لم يحصلوا على رواتبهم وفق جدول الرواتب الموحد مع متقاعديالعراق، سيحصلون على مستحقاتهم خلال الشهرين المقبلين، بما في ذلك الرواتب المتأخرةعن الأشهر الأربعة الماضية".

وأوضح، أن "القرار يشمل أيضًا المتقاعدين الذين تمت إحالتهم إلى التقاعدقبل عام 2014 ولم يتسلموا رواتبهم الموحدة لغاية الآن".

وأضاف عثمان، أن "الخطوات الجديدة تأتي بعد قرار صادر في شهر تموزمن العام الماضي، يقضي بتوحيد رواتب المتقاعدين في إقليم كوردستان مع رواتب نظرائهمفي العراق".

وأشار إلى أن "عدد المتقاعدين في إقليم كوردستان يبلغ نحو 160 ألفمتقاعد مدني و70 ألف متقاعد عسكري"، مضيفًا أن "معظم المتقاعدين في مدن صغيرةمثل حلبجة وكويسنجق قد تسلموا رواتب شهر تشرين الثاني مع مستحقات أربعة أشهر متأخرة".

وأكد عثمان، أن "الإجراءات التي ستتم خلال الشهرين المقبلين تهدفإلى ضمان حصول جميع متقاعدي الإقليم على حقوقهم بشكل عادل ومتكامل، بما يتماشى مع جدولالرواتب الموحد المعتمد بين الإقليم وبغداد، وهو ما يمثل خطوة إيجابية نحو تحقيق العدالةالمالية للمتقاعدين".

ويعاني متقاعدو إقليم كوردستان من تأخر صرف رواتبهم والتباين مع رواتبالمتقاعدين في العراق منذ سنوات، ما أثار استياء شريحة واسعة من المتقاعدين المدنيينوالعسكريين.

وفي شهر تموزمن العام الماضي، أعلنت وزارة المالية في الإقليم عن إرسال قائمة موحدة للرواتب إلىبغداد، تتماشى مع قانون التقاعد العراقي الموحد، إلا أن التحديات المالية والسياسيةأثرت على سرعة تنفيذ هذا القرار.