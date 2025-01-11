قمة "شدا" في دهوك.. مقصد سياحي مثالي لعشاق الطبيعة والمغامرة (صور)

2025-01-11 17:10:07 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ أصبحت قمة "شدا" الواقعة في جبل الأبيض المطل علىمدينة دهوك، واحدة من أبرز الوجهات السياحية التي يقصدها سكان محافظة دهوك ولا سيماالشباب والشابات الذين يتوافدون بالمئات إليها للاستمتاع بالمناظر الطبيعية الخلابةوالهواء النقي الذي يميز المنطقة.

وترتفع قمة "شدا" حوالي 880 متراً فوق مستوى سطح البحر، وبهذاتوفر إطلالة مباشرة على مدينة دهوك وسدها الشهير، مما يجعلها مقصداً مثالياً لعشاقالطبيعة والمغامرة. وحرصاً على تعزيز الوصول إلى هذا الموقع قامت الحكومة المحلية مؤخراًبإنشاء طريق مخصص للمشاة يمتد بطول 1500م من سفح الجبل وصولاً إلى القمة مما سهل عمليةالوصول رغم طبيعة الطريق التي تتطلب مجهوداً بدنياً.

وفي عطلات نهاية الأسبوع والمناسبات يزدحم الموقع بالزوار من داخل المحافظةوخارجها، حيث يستمتعون بقضاء أوقات مميزة في أحضان الطبيعة. ويقول أحد الزوار يدعى(آري حسين) لوكالة شفق نيوز، "قررتُ مع أصدقائي الصعود إلى قمة (شدا) ورغم أن الطريقشاق بعض الشيء إلا أن الأجواء تستحق العناء، حيث إن المشهد من الأعلى مذهل، والهواءالنقي يبعث في النفس راحة لا توصف".

من جانبها، أشارت إحدى الزائرات تدعى (سوزان علي) خلال حديثها لوكالة شفقنيوز، إلى أن "المنطقة تستحق الزيارة مرات عديدة لجمالها، لكنها في الوقت نفسهتحتاج إلى مزيد من التطوير في البنية التحتية السياحية، لافتقارها إلى المرافق السياحيةالضرورية، ونأمل أن تعمل الحكومة المحلية على إنشاء مطاعم وكافيتريات وغيرها من الخدماتالتي تجعل التجربة أكثر راحة للزوار".

وتعد قمة "شدا" ليست وجهة سياحية فقط بل هي أيضاً رمز للتواصلمع الطبيعة والاستمتاع بجمالها مما يجعلها محط أنظار الباحثين عن الهدوء والجمال الطبيعيفي قلب محافظة دهوك.