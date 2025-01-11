ضبط عمليات تعاطي وبيع للمخدرات في مطاعم بعنكاوا .. الاهالي يتسائلون : كيف منحت الموافقات !

2025-01-11 17:15:12 - المصدر: قناة الاولى

قناة الأولى -

الأسايش العامة تقتحم كافيتريا وبارًا في عنكاوا وتضبط عمليات تعاطي وبيع

المخدرات

قامت قوات الأسايش العامة، قبل يوم، باقتحام كافيتريا وبار في عنكاوا، بعد ورود معلومات عن تعاطي وبيع المخدرات داخلهما. وتمت مصادرة كميات من المواد المخدرة واعتقال المتورطين، في خطوة تهدف إلى مكافحة هذه الأنشطة

الإجرامية وحماية المجتمع من خطر المخدرات

الجدير بالذكر أن هذا البار والكافيتريا، وغيرهما الكثير، كانوا قد حصلوا على موافقات للعمل خلال فترة القائممقام السابق. الأمر الذي يثير تساؤلات حول كيفية حصولهم على التراخيص دون تشديد الرقابة أو مراقبة أنشطتهم. وعليه، من الضروري إعادة النظر في التراخيص الممنوحة سابقًا وتشديد الرقابة مستقبلاً

وفي هذا السياق، نناشد أهالي عنكاوا عدم تأجير أراضيهم أو بناياتهم لمشاريع مشابهة قد تضر بالمجتمع وتسهم في انتشار هذه الظواهر السلبية. كما نأمل أن يعمل القائممقام الجديد، المزمع تعيينه لاحقًا، على اتخاذ خطوات جدية لإغلاق البارات التي تشكل خطرًا على النسيج الاجتماعي، وعدم منح أي موافقات

مستقبلية لمشاريع لا تخدم المصلحة العامة